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NÖHÜ, UI GreenMetric 2026'da dünya 173'üncüsü, Türkiye'de 19'uncu oldu

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünyada 173'üncü, Türkiye'de 19'uncu oldu. Üniversite son 6 yılda 447 basamak ilerledi; Rektör Hasan Uslu bunu sürdürülebilir kampüs hedeflerinin göstergesi saydı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve çevre dostu kampüs uygulamalarının değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026'da dünya genelinde 173'üncü, Türkiye'de 19'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Universitas Indonesia tarafından gerçekleştirilen UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversitenin sürdürülebilirlik ve iklim dostu kampüs çalışmaları değerlendirildi.

Üniversite, sıralamada 2021'de 620'nci, 2022'de 442'nci, 2023'te 357'nci, 2024'te 293'üncü, 2025'te ise 254'üncü sırada yer aldı.

2026 sonuçlarında 173'üncü sıraya yükselen üniversite, son 6 yılda dünya sıralamasında 447 basamak ilerledi, Türkiye'de de 19. sıradaya yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rekötür Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen yükselişin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Uslu, "2021 yılında 620'nci sırada yer alan üniversitemizin 2026'da 173'üncü sıraya yükselmesi ve yalnızca son bir yılda 81 basamak ilerlemesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürerek akademik ve idari personelimizin katkılarıyla daha güçlü sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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