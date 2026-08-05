NÖHÜ Rektörü basınla buluştu: Uluslararası başarılar ve 27 bin öğrenci

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Uslu, üniversitenin akademik yapısı, uluslararası başarıları ve öğrencilere sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

NÖHÜ'nün 16 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ile 19 uygulama ve araştırma merkezinden oluştuğunu belirten Uslu, yükseköğretim alanında güçlü bir akademik altyapıya sahip olduklarını söyledi.

Uslu, üniversitenin 34 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Kahraman şehidimizin adını onurla taşıyan üniversitemizde bugün itibarıyla 27 bin 88 aktif öğrencimiz eğitim görüyor. 1118 akademik personelimizle eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Merkez yerleşkesinin yanı sıra 5 ayrı yerleşkede eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Uslu, "Yerleşkelerimizde toplam 353 derslik, 193 laboratuvar ve 9 konferans salonu bulunuyor. Öğrencilerimize hem nitelikli eğitim hem de güçlü fiziki imkanlar sunuyoruz." dedi.

Uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıların üniversitenin gelişimini ortaya koyduğunu vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 dünya üniversite sıralamalarında üniversitemiz, 115 ülkeden 2 bin 191 üniversite arasında yer aldı. Beş değerlendirme kategorisinin tamamında puanını yükselten üniversitemiz, Türkiye'de sıralamaya giren üniversiteler arasında 41'inci sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti."

Rektör Uslu, bilimsel araştırmalara verdikleri öneme de değinerek, "2024-2025 döneminde 1533 başvuruyla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları arasında ikinci sırada yer aldık. Aynı dönemde 675 proje desteği alarak Türkiye üçüncüsü olduk. Öğrencilerimize eğitim-öğretimin yanında bilimsel araştırma ve geliştirme kültürünü kazandıracak faaliyetler yürütüyor, her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Uslu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA