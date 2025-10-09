Nobel Edebiyat Ödülü'nü Laszlo Krasznahorkai kazandı

İsveç Akademisi tarafından yapılan açıklamada, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildiği duyuruldu. Akademi, Krasznahorkai'nin "kıyametvari bir korkunun ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden etkileyici ve vizyoner yapıtları" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Edebiyat Ödülü, 1901 yılından bu yana 117 kez verildi. Bugüne kadar toplam 121 yazar bu ödülün sahibi oldu.

Ödülün en yaşlı kazananı ise 87 yaşında ödüle layık görülen Doris Lessing olmuştu.

Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenecek törenle 10 Aralık 2025'te sahibine takdim edilecek.

MACARİSTAN'A İKİNCİ NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ

László Krasznahorkai, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ikinci Macar yazar oldu. Daha önce 2002 yılında Imre Kertész, Holokost'u bireysel kader ve ahlaki sorumluluk ekseninde işleyen eserleriyle bu ödüle layık görülmüştü.

Böylece Nobel Edebiyat Ödülü, 23 yıl aradan sonra yeniden Macaristan'a gitmiş oldu.