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NNA'ya göre İsrail Lübnan'ın güneyinde fosforlu mühimmat kullandı, topçu atışı yaptı

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NNA'ya göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Favka'yı fosforlu mühimmatla vurdu; bazı beldelerin çevresine topçu atışları düzenledi. Lübnan ordusu, Mecdel Selm ve Ganduriye'de saldırılardan kalan patlamamış iki hava mühimmatını etkisiz hale getirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Favka beldesini fosforlu mühimmat ile, bölgedeki bazı beldeleri ise topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Zavter eş-Şarkiyye, Meyfedun ve Nebatiye el-Fevka beldelerinin çevresine aralıklı topçu saldırıları düzenledi.

Haberde, İsrail ordusunun Nebatiye el-Fevka'ya yönelik saldırılarda fosforlu mühimmat kullandığı belirtildi.

Sur kentinde de İsrail topçuları, Zebkin Vadisi ile Haris ve Haddasa beldelerinin çevresini hedef aldı.

Öte yandan Lübnan ordusuna bağlı uzman ekipler, Mercayun'a bağlı Mecdel Selm ile Bint Cubeyl'e bağlı Ganduriye beldelerinde İsrail saldırılarından kalan patlamamış iki hava mühimmatını etkisiz hale getirerek güvenli bir bölgeye taşıdı.

Kaynak: AA
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