Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni yıl dolayısıyla sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti ve yeni yıl dileklerinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin ve Genel Sekreter Gökhan Saygı, NKÜ Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Ardından, Başhekim Doç. Dr. İlker Yıldırım ile tedavi gören hastaları ziyaret eden Şahin, hasta ve yakınlarının yeni yılını kutladı.

Daha sonra kampüsü gezen Şahin, görev başındaki güvenlik görevlilerinin de yeni yılını kutlatarak hediye verdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
