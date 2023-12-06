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NKÜ'de 'Milli ekonominin temeli tarımdır. Mustafa Kemal Atatürk' paneli düzenlendi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, tarımın milli ekonominin temeli olduğu vurgulandı. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, çevre ve su kirliliği ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ise cumhuriyet tarihinin nüfus yapısını anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Milli ekonominin temeli tarımdır. Mustafa Kemal Atatürk" paneli düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Cumhuriyetin 100. Yılı ve NKÜ Ziraat Fakültesinin kuruluşunun 41.yılı dolayısıyla Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, yaptığı konuşmada, çevre ve su kirliliği ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bereketli topraklara sahip olduğunu aktaran Güler, "Bu coğrafyayı tarım açısından çok iyi korumamız lazım. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmez, iklim şartlarını bozmazsak bu topraklar, bu milletin geçinmesine yetecek kadar gıda üretmek mümkün."dedi.

Çevre ve su kirliliği ile ilgili herkesin mücadele etmesi gerektiğini aktaran Güler, gerekli tedbirleri almak için idare olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Panele konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ise cumhuriyet tarihinin en sistematik nüfus sayımının 1935 yılında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin cumhuriyetin ilk yıllarında genç nüfusa sahip olduğunu aktaran Ertan, "1935 yılında nüfusumuz 16 milyondu. Nüfusun medyan yaşı yani 8 milyona kadar olan yaş ortalaması 21'dir. Çok küçük bir nüfus. Toprakları tarım alanına açsanız, üretecek nüfus yok. Diğer 8 milyonu 21'den yukarı. Bugün ise 32- 33'tür. Çok iyi bir rakam. Avrupa 43- 44'lere gidiyor. İyi değil. Yaşlanıyor o nüfus. 21 son derece küçük bir nüfus demektir. 1935 yılında toplam nüfusa üretim dışı nüfusun oranı yüzde 83. Bugün ise yüzde 46."diye konuştu.

Daha sonra panelde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kuruluşu ve yaptığı çalışmalar anlatıldı.

Panelin ardından sergi salonunda açılan resim ve fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Güler Tekirdağ Tarım Çevre Eğitim Güncel Haberler

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