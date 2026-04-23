Nizip ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Nizip ilçesinde Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

Nizip ilkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreniyle devam etti.

Programa, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Araban

Araban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından program, şiirlerin okunması, halk oyunları ve resim sergisi ziyaretinin ardından son buldu.

Programa, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
