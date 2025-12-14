Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şahıs, Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçede devriye gezen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan M.G, M.C.Ç. ile V.O.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine ise el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel