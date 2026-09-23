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Nizip'te araç fıstık bahçesine devrildi, 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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Nizip'te araç fıstık bahçesine devrildi, 16 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil fıstık bahçesine devrildi. Kazada 16 yaşındaki çocuk öldü, otomobildeki 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde önündeki motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin fıstık bahçesine devrildiği kazada Umut Sezer (16) öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam Nizip ilçesi Fıstıkkent yolu üzerinde meydana geldi. M.E.K., kullandığı 34 CYU 399 plakalı otomobille önündeki H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki fıstık bahçesine uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Umut Sezer'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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