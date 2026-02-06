Haberler

Nizip'te 6 Şubat deprem şehitleri dualarla anıldı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

?Hatice Kübra Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Nizip Belediyesi tarafından hazırlanan helva ikram edildi.

?Programın ardından Nizip Asri Mezarlığı'na geçen protokol üyeleri, deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.

Kaymakam Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve protokol üyeleri, mezarlıkta ailelerle bir araya gelerek acıları paylaştı ve taziye dileklerini iletti.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, depremde vefat edenleri anmak ve onlara dua etmek için bir araya geldiklerini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

?Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise acının tazeliğine ve toplumsal dayanışmaya vurgu yaparak, "Acımız ilk günkü kadar taze, birliğimiz ise yaralarımızı saracak kadar güçlü. 6 Şubat deprem şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

?Anma programına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
