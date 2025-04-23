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Nizip'te 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Nizip'te 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmanlı Parkı'nda bir Çocuk Şenliği düzenledi. Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan etkinlikte çocuklarla eğlenceli aktiviteler yaparak onların sevincine ortak oldu.

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nin iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Osmanlı Parkı'nda düzenlenen programda Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, çocuklarla ip çekme, ve boyama etkinliğine katıldı.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte konuşan Doğan, çocukları gülerken görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından çocuklar parkta doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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