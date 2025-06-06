Nizip Belediyesi Kurban Bayramı'nda Şehri Gül Kokusuna Bürüdü

Nizip Belediyesi Kurban Bayramı'nda Şehri Gül Kokusuna Bürüdü
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Nizip Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında gül sularıyla şehrin farklı bölgelerini ilaçladı. Belediye Başkanı Ali Doğan, yapılan çalışmalarla hemşehrilere huzur ve ferahlık sunduklarını belirtti.

Nizip Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında şehri gül kokusuna bürüdü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan ilaçlama araçlarına doldurulan gül suları, Nizip Asri Mezarlığı, kurban kesim yerleri ile cadde ve sokaklara sıkıldı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ruhuna yakışır bir ortam oluşturmak amacıyla Asri Mezarlığımız, kurban kesim alanlarımız ve şehrimizin dört bir yanı gül suyuyla buluşturuldu. İlçemize huzur ve ferahlık kokusu yayıldı. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacak." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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