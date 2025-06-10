Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı

Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Adliye Kavşağı'nın tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Adliye Kavşağı'nın tamamlandığını bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Nizip ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan ve şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirecek olan Nizip Adliye Kavşağı Projesi'nin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Proje kapsamında köprü ve ana yol imalatlarının tamamlandığını ifade eden Şahin şunları kaydetti.

"Gazi şehrimize tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, ulaşımdan sağlığa kadar her alanda hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nizip ilçemizin güvenli ve konforlu trafik seyri için uzun süredir ihtiyaç duyduğu Adliye Kavşağı Projemizi küçük birkaç düzenleme dışında büyük ölçüde tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Kavşak kollarında ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 1,4 kilometre bölünmüş yol, 2,8 kilometre tek yol, 1 adet 2x50 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Proje için toplamda 367,8 milyon TL yatırım yapıldı. Projenin Nizip'e hayırlı olmasını temenni ediyor tüm hemşehrilerimize güvenli ve konforlu sürüşler diliyorum."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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