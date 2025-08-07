Nitelikli Dolandırıcılık Suçlamasıyla Avukat Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında avukat Mehmet Y., Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul'a getirileceği duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Y. Antalya'da gözaltına alındı.

Başsavcılık, avukat Mehmet Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.

Mehmet Y'nin, işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
