Haberler

Diyarbakır'da Nişan Dönüşü Minibüs Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı

Diyarbakır'da Nişan Dönüşü Minibüs Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, nişan törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Sürücünün konvoyu kaçırınca yetişmek için girdiği farklı yolda kontrolü kaybettiği belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde nişan törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi de yaralandı. Sürücünün konvoyu kaçırınca diğer araçlara yetişmek için farklı bir yola girdiği, burada da kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 AFM 446 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'i daha kurtarılamadı. Ölen 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tedavisi süren 9 yaralıdan 1'inin daha durumunun ağır olduğu bildirildi.

YAKINLARININ NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARMIŞ

Minibüstekilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Diyarbakır'dan Muş'a gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Sürücünün oluşturulan konvoyu kaçırdığı, araçlara yetişmek için başka bir yola girdiği, burada da direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yatalak eşini canice katletti
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan firari şüpheli Bakü’de yakalandı

Sınır ötesinde nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandı