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Niksar Kaymakamı Perçi Tokat-Niksar kara yolundaki çalışmaları inceledi

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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesi ve İlçe Özel İdaresi Bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Projelerin ilçenin ulaşım ve kamu hizmetleri altyapısına katkı sağlayacağını belirtti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yapımı devam eden Tokat–Niksar kara yolunda incelemelerde bulundu.

Perçi, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin son durumu, çalışma takvimi ve yol yapım faaliyetlerini inceleyen Perçi, çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini belirtti.

Daha sonra İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü Bakımevi inşaat alanını ziyaret eden Perçi, projenin son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Perçi, her iki projenin de ilçenin ulaşım ve kamu hizmetleri altyapısına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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