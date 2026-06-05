Haberler

Kaymakam Kadir Perçi ev ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Kadir Perçi ev ziyaretlerine devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, İsmetpaşa Mahallesi'nde Cazır ailesini evinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyarette Kaymakam Perçi'ye eşi ve ilçe müdürleri eşlik etti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, hane ziyaretleri kapsamında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cazır ailesini evinde ziyaret etti.

???????İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Kaymakam Perçi, aile sakinleriyle görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Perçi, iletilen taleplerin çözümü için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Ziyarette, Kaymakam Kadir Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nagihan Arslan da eşlik etti.

Cazır ailesi üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Perçi ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz

Bakan Kacır: Sıfır Atık Hareketi ile yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz
Giresun'da kayıp emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu

Emekli öğretmenin kayalıklarda cansız bedeni bulundu
Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Zaniolo ile kulübü arasında kriz çıktı