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Niksar Kaymakamı Perçi, bakımevi ve jandarma hizmet binası inşaatını inceledi

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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, tamamlanma aşamasındaki İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ile İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemede bulundu. Perçi, İlçe Özel İdare Müdürlüğünde Recep Arslan'dan bilgi alıp jandarma inşaatını gezdi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen İl Özel İdaresi Niksar Bakımevi ile İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret eden Perçi, yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında İlçe Özel İdare Müdürü Recep Arslan'dan bilgi aldı.

Perçi, daha sonra yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaat alanını gezdi.

Kaymakam Perçi, inşaatın mevcut durumu, tamamlanma süreci ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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