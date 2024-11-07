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Niksar'da Yangın: 1 Çocukla Birlikte 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Niksar'da Yangın: 1 Çocukla Birlikte 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen baba, eşi ve 4 yaşındaki çocukları hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta Durmuş U'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan baba Durmuş, eşi Gülay ve çocukları C.U. (4), sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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