Tokat'tan kısa kısa
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu sürerken, Çamiçi Yaylası'nda geleneksel kızak şenliği gerçekleşti. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı ve etkinliğe katıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor.

Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Ulu Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Beyazıt, yetkililerden restorasyon hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, restorasyonun caminin tariha dokusuna uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kızak yarışları

Niksar ilçesinde geleneksel sporları yaşatmak amacıyla Çamiçi Yaylası'nda kızak şenliği gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesi tarafından Çamiçi Yaylası'nda organize edilen geleneksel kızak şenliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar kızakla kayarak karın ve kışın keyfini doyasıya çıkardı.

