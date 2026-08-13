Tokat'ta Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Gülbayır köyünde H.Ç. idaresindeki 60 EV 243 plakalı traktör, yokuş aşağı indiği sırada Durmuş Çağlayan'a çarptı.

Traktör, daha sonra bir ineğe ve yol kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktör sürücüsü, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA