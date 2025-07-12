Niksar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kanala devrilerek yaşamını yitirdi. Olay, Direkli köyü Talazan mevkisinde gerçekleşti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.G. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Direkli köyü Talazan mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücünün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.