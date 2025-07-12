Niksar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kanala devrilerek yaşamını yitirdi. Olay, Direkli köyü Talazan mevkisinde gerçekleşti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.G. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Direkli köyü Talazan mevkisinde yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücünün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel