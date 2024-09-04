Niksar'da Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali

Tokat'ın Niksar ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası önünde yapılan festivalde her yaştan çocuklar, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.