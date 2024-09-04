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Niksar'da Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali

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Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası önünde gerçekleştirildi. Ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu ve oyunlar gibi etkinliklerle çocuklar eğlendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası önünde yapılan festivalde her yaştan çocuklar, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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