Niksar'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden denetim

Tokat'ın Niksar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada 25 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimde abartılı egzoz bulunan, plakası olmayan ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan sürücülere toplam 404 bin 651 lira para cezası uygulandı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA