Niksar'da Depo Yangını, Hasar Oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evin altındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında depoda hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangınında depoda hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Şıhlar köyü Aşağı Mahallesi'nde Ahmet Gürbüz'e ait evin altındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel