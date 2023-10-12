Niksar Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Başladı

Niksar Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

TOKAT - Tokat'tın Niksar ilçesinde içme suyu çalışmalarının ardından ilçede asfalt çalışmaları başladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde içme suyu şebekesinin yenilenme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 194 kilometre uzunluğunda olacak çalışma ilçe merkezi ve Çamiçi yaylasını kapsayacak. İçme suyu çalışmalarının ardından Niksar Belediyesi hız kesmeden asfalt çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde başlayan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Niksar Belediyesinin Çalışmalarının durmadan devam ettiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "

"Bu cefanın sefasını sürme zamanı geldi"

2020 yılında bu zamana kadar hedeflediğimiz asfalt çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. 2020 yılının mayıs ayında başladığımız ishale hatlarımızı 2022 yılının temmuz ayında bitirmiştik. Pandemi nedeniyle başlamak istediğimiz içme suyuna biraz gecikmeli de olsa başladık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz içme suyu hatlarında bütün alt yapı çalışmalarının tamamlayarak asfaltını döktük. Bundan sonra çalışmaların bittiği yerlerde 2 ekiple beraber asfalt yapımına devam edeceğiz. Aşırı yağış ve soğuklar olmadıkça yılsonunda çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Niksarlı hemşerilerimizin dertlerini sonlandırmak istiyoruz. Niksarlı hemşerilerimiz için çektiğimiz bu cefanın sefasını sürme zamanı geldi" dedi.