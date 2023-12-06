Nikaragua Dışişleri Bakanı Filistin'e Destek Ziyaretinde

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'nın, Filistin'e destek ve dayanışma ziyareti kapsamında Ramallah'a gittiği bildirildi.

19 digital.com internet sitesinin haberine göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, açıklamasında, Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın talimatları doğrultusunda Filistin'e destek için Ramallah'a gittiğini belirtti.

Murillo, "24 saatten fazla süren yolculuğun ardından Nikaragua hükümetinin desteği kahraman Filistin'in Ramallah şehrine ulaştı. Komutanımızın dışişleri bakanımıza verdiği misyon ve halkımızın en kardeşçe dayanışması yerine iletildi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına "acımasız" saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Murillo, Nikaragua Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi.

Filistin Devleti'nin tanınmasını destekleyen ve Ramallah'ta büyükelçiliği olan Nikaragua'nın aynı zamanda İsrail ile de diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yardım taşıyan uluslararası bir filoya yönelik saldırısının ardından Haziran 2010'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.