Nikaragua, Almanya'nın Nisan 2024'ten sonra İsrail'e silah ihracatının 1,15 milyar avroyu bulduğunu belirtti

Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek verdiği gerekçesiyle Almanya aleyhine açtığı davada, Almanya'nın Nisan 2024 ile Haziran 2026 arasında İsrail'e verdiği bireysel silah ihracatının 1 milyar 154 milyon 46 bin avroya ulaştığı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen davada, Almanya'nın dün ön itirazlarını sunmasının ardından bugün söz alan Nikaragua heyeti, Almanya'nın İsrail'e verdiği "koşulsuz desteğin" soykırımı önlemek bir yana, soykırımın işlenmesini kolaylaştırdığını ve artırdığını kaydetti.

Nikaragua'nın Hollanda Büyükelçisi ve Divan nezdindeki temsilcisi Carlos Jose Argüello Gomez, konuşmasında Almanya'nın İsrail'e silah tedarikinde ikinci sırada, İsrail'in ise Almanya'nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Almanya'nın Ekim 2023'te yaşanan olayların hemen ardından "Almanya için tek bir yer var: İsrail'in yanındaki yer" açıklamasını yaptığını ve İsrail'e "her alanda tüm desteğini" sunduğunu hatırlatan Argüello Gomez, Kasım 2023'te ise Almanya'nın kamuoyu önünde ateşkese karşı çıktığını kaydetti.

Almanya'nın İsrail'e silah tedarikinde uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini tamamen görmezden geldiğini aktaran Argüello Gomez, Nisan 2024 ile Haziran 2026 arasında İsrail'e silah satışı için verilen ihracat lisanslarının toplam değerinin 1 milyar 154 milyon 46 bin avroya ulaştığını bildirdi.

Almanya'nın Ağustos 2025'te silah ihracat izinlerine "kesin bir durdurma" getirdiğini açıkladığını, ancak Kasım 2025'te önemli miktarda ihracat iznini yeniden onaylamaya başladığını belirten Argüello Gomez, 2026'nın ilk yarısında Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 800 milyon avroluk silah ihracatını onayladığını sözlerine ekledi.

Almanya'nın sadece silah satmadığını, İsrail'den de büyük miktarda güvenlik ve askeri ekipman satın aldığını vurgulayan Argüello Gomez, Almanya'nın 2023'te İsrail ile 3,5 milyar dolarlık Arrow 3 füze savunma sistemi anlaşmasını Aralık 2025'te 3,1 milyar dolar daha genişleterek toplam 6,6 milyar dolara çıkardığını, bunun İsrail tarihinin en büyük savunma ihracat anlaşması olarak tanımlandığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın yakın tarihli İsrail ziyaretinde iki ülkenin "karşılıklı güvenlik ortaklığıyla" bağlı olduğunu söylediğini dile getiren Argüello Gomez, Bakan'ın, "İsrail'le ilişkilerimiz, Almanya'nın soykırımdan -Almanlar tarafından işlenen bu en korkunç insanlık suçundan- dolayı yegane Yahudi devletinin güvenliğine yönelik taşıdığı sorumluluktan bağımsız düşünülemez." dediğini aktardı.

Almanya'nın zaman sınırlaması itirazı temelsiz

İkinci konuşmacı olarak söz alan, Avukat Alfredo Crosato Neumann, Almanya'nın taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı yönündeki ilk ön itirazının dayanaksız olduğunu savundu.

Nikaragua'nın Şubat 2024'te iddialarını usulüne uygun şekilde ilettiğini, Almanya'nın ise bu iddiaları 7 Şubat'ta kesin bir dille reddettiğini anlatan Crosato Neumann, Almanya'nın sonrasında da her fırsatta Nikaragua'nın taleplerine karşı çıkmaya devam ettiğini, bunun da taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

Nikaragua avukatlarından, FAR Avocats kurucu ortağı Daniel Müller ise Almanya'nın 2008 tarihli yargı yetkisi bildirimindeki zaman sınırlamasına dayanan itirazının temelsiz olduğunu savundu. Nikaragua'nın davasının 2008 öncesindeki olay ve durumlarla değil, bu tarihten sonra gerçekleşen ihlallerle ilgili olduğunu belirten Müller, Almanya'nın kendi kabul ettiği yargı yetkisinin sınırlarını genişletici bir yorumla daraltamayacağını vurguladı.

Almanya, ırk ayrımcılığı iddialarından kaçıyor

Queen's Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü ve Nikaragua'nın avukatlarından Ardi Imseis, Almanya'nın Filistin halkına yönelik ırk ayrımcılığı, ırksal ayrımcılık ve apartheid iddialarına ilişkin Divan'ın yargı yetkisine yaptığı itirazın da dayanaksız olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın 2008'de Bundestag'a, yargı yetkisini kabul bildiriminin "uluslararası hukukun güçlendirilmesine güçlü ve olumlu bir sinyal" vermeyi amaçladığını bildirdiğini hatırlatan Imseis, "Bu sözler gerçek olsaydı, Nikaragua bugün Almanya'nın Filistin halkına yönelik ırk ayrımcılığı ve apartheid ihlalleri konusunda uluslararası yargı denetiminden kaçma girişimini çürütmek için Divan'ın kıymetli zamanını harcamak zorunda kalmazdı." dedi.

Duruşmaların ikinci turunda Almanya 9 Eylül'de, Nikaragua ise 10 Eylül'de sözlü argümanlarını tamamlayacak.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine açtığı dava

Nikaragua, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya aleyhine 1 Mart 2024'te UAD'de dava açmıştı.

Nisan 2024'te yapılan duruşmalarda Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e en çok silah tedarik eden ikinci ülke olduğunu ve bu mühimmatın Gazze'deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Almanya "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" iddialarını reddederek, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını ve ciddi ihracat lisansı incelemesine tabi tutulduğunu savunmuştu.

UAD'nin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesinin ardından dava, Nikaragua'nın esasa ilişkin iddiaları kesin hükme bağlanana kadar görülmeye devam edecek.

Kaynak: AA