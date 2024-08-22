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Nikah Memurunun Kızına Son Nikahı

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Yalova'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Tanrıkulu, cübbesini çıkartıp kızına sarıldı ve bu törenin 31 yıllık nikah memurluğunun jübilesi olduğunu söyledi.

Yalova'nın Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan Azim Hüseyin Tanrıkulu (60), son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya (20) kıydı. Evlilik cüzdanını kızına verip, 'Gelin hanım' diyerek hitap eden Tanrıkulu, cübbesini çıkardıktan sonra Sarıkaya'ya sarıldı. Tanrıkulu, Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu dedi.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

'CÜBBEMİZİ ÇIKARTINCA NORMALE DÖNERİZ'

Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz. Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım dedi. Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda diye konuştu.

Haber-Kamera Zehra BAYKALYALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Tanrıkulu Sarıkaya Taşköprü Yalova Yaşam Güncel Haberler

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