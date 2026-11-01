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Nijniy Novgorod Valisi, İHA saldırısında 100'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

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Ukrayna'nın Nijniy Novgorod bölgesine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi. Vali Gleb Nikitin, 100'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü, Kstovo'daki sanayi tesisinde önemli hasar oluştuğunu ve ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı; rafinerinin hasar aldığı öne sürüldü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesine çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Bölgedeki bir petrol rafinerisinin saldırıda hasar aldığı öne sürüldü.

Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, yaptığı yazılı açıklamada, gece ve sabah saatlerinde bölgeye yoğun İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek, 100'den fazla İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Kstovo bölgesindeki bir sanayi tesisinde önemli ölçüde hasar meydana geldiğini aktaran Nikitin, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nijegorodnefteorgsintez rafinerisinin bulunduğu sanayi bölgesinde büyük çaplı yangın çıktığı ve yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.

Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Nijegorodnefteorgsintez, yıllık yaklaşık 17 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip. Benzin, dizel ve havacılık yakıtı üreten tesis, daha önce de Ukrayna'nın İHA saldırılarında hedef alınmıştı.

Kaynak: AA
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