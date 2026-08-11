Nijeryalı sanatçı, doğal kil boyalarla portreler yapıyor

Nijeryalı görsel sanatçı Emmanuel Olatunde, bilim altyapısını sanat tutkusuyla birleştirerek doğal kilden hazırladığı boyalarla portreler yapıyor.

Lagos'ta yaşayan Olatunde, geleneksel boya malzemeleri yerine doğal kil kullanarak geliştirdiği teknikle, kili heykel ve seramiğin yanı sıra tuval üzerinde renkli bir anlatım aracına dönüştürüyor.

Sanatçı, farklı renkler elde etmek için kilin doğal yapısının yanı sıra seramik üretiminde kullanılan oksitlerden ve çeşitli bağlayıcılardan yararlanıyor.

Kil boyalarının hazırlanması için uzun süre araştırma ve denemeler yapan Olatunde, geliştirdiği yöntemle farklı tonlarda doğal boyalar elde ediyor.

Çocuklukta başlayan sanat tutkusu

Olatunde'nin sanatla tanışması, Lagos'tan uzakta, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi kentinde geçirdiği çocukluk yıllarına dayanıyor.

Görsel sanatçı Olatunde, AA muhabirine, resme olan ilgisinin amcasını çizim yaparken gördükten sonra onu taklit ederek çizmesiyle başladığını söyledi.

İlk kil boyasını hazırlarken annesinin kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Olatunde, "İlk resmimde kullandığım kili annem benim için karmıştı. Sonucu gördüğümde çok mutlu olmuştum. Elde ettiğim şey beni gerçekten büyülemişti." dedi.

Bu deneyimin daha sonra geliştireceği tekniğin başlangıcı olduğunu dile getiren Olatunde, bilimsel araştırmalarını sanat çalışmalarına taşıyarak kendi yöntemini geliştirdiğini belirtti.

"Kil ile resim yapıp yapamayacağımı merak ettim"

Kil kullanarak doğal boya yapma fikrinin okul yıllarında ortaya çıktığını ifade eden Olatunde, zamanla bu merakının geliştiğini, Bauchi'de sanat eğitimi aldığını söyledi.

Kille farklı çalışmalar yapıldığını gördüğünü anlatan Olatunde, "Kille resim yapıp yapamayacağımı merak ettim. Daha sonra birinin, kumla resim yaptığını gördüm ve kilin de boya olarak kullanılabilmesi üzerine araştırma yapmaya başladım." dedi.

Araştırmaları sırasında kilin renginin yalnızca doğal koşullarda değil, oksidasyon yoluyla da değiştirilebildiğini fark ettiğini aktaran Olatunde, seramik sanatında kullanılan oksitlerden yararlanarak farklı renkler elde ettiğini dile getirdi.

Kil ve bağlayıcılarla yaptığı denemelerin başarılı olması üzerine tekniğini geliştirmeye devam eden sanatçı, malzemenin öngörülemeyen özelliklerinin de eserlerine farklılık kattığını belirtti.

Olatunde, "Kil kuruduğunda istediğiniz sonuca dönüşebiliyor. Bu hoşuma gidiyor. Her şeyin cevabını bilemiyorum, elimde olan şey fırçam ve onunla yaptıklarım." diye konuştu.

Hem çevreci hem ulaşılabilir

Doğal kil kullanarak resim yapmanın yalnızca sanatsal değil, çevresel ve ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Olatunde, tekniğinin geleneksel boya malzemelerine alternatif oluşturabileceğinin altını çizdi.

Nijerya'nın farklı bölgelerinde doğal kilin kolaylıkla bulunabildiğine işaret eden Olatunde, özellikle geleneksel sanat malzemelerine erişmekte zorlanan gençlerin bu yöntemi kullanabileceğini belirtti.

Olatunde, "Bugün her şey çok pahalı. Resim yapmak isteyen ama boya almaya gücü yetmeyen biri için kil önemli bir seçenek olabilir. Nijerya'da kili birçok yerde bulabilirsiniz." diye konuştu.

Sanatın pahalı malzemelere bağlı olmadığını göstermek istediğini dile getiren Olatunde, geliştirdiği tekniğin gençlere yeni üretim imkanları sunabileceğine inandığını söyledi.

Kadim kil, çağdaş portrelerde yeniden hayat buluyor

İnsanlık tarihinin en eski sanat ve üretim malzemelerinden biri olan kili çağdaş portrelerle buluşturan Olatunde, çalışmalarında doğal malzemenin kalıcılığından da yararlanıyor.

Kil boyayla yaptığı eserlerin zaman içerisinde çatlamadığını ve rengini koruduğunu belirten sanatçı, kilin geçmişten bugüne sanat üretiminde kullanılan dayanıklı bir malzeme olduğunu dile getirdi.

Olatunde, "Kil, her zaman var olacak bir malzeme. Geçmişten günümüze kil kullanılarak yapılmış birçok sanat eseri var. Ben de bu malzemeyi kalıcı olduğunu bildiğim için seçtim." dedi.

Doğal kilin bilimsel yöntemlerle işlenerek sanat malzemesine dönüştürülebileceğini göstermeyi amaçladığını kaydeden Olatunde, "Diğer gençlere ilham vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA