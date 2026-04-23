Nijeryalı öğrenciler, TDV bursu için sınav ve mülakata girdi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanmak isteyen Nijeryalı öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara katıldı.

Ülkenin farklı eyaletlerinden aileleriyle birlikte başkent Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ofisine gelen öğrenciler, yazılı sınav ve mülakatlara girdi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programları için başvuran öğrencilerin katılacağı ölçme değerlendirmenin ardından başarılı olanlar Türkiye'de eğitim görme fırsatı bulacak.

Mülakat komisyonunda yer alan TDV Temsilcisi Mehmet Emin Uslu, AA muhabirine, vakfın her yıl lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uluslararası öğrenci seçme süreçleri yürüttüğünü belirtti.

Başvuruların Müslüman öğrencilerden alındığını ifade eden Uslu, "Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığından akademisyenlerin yer aldığı ekipler farklı ülkelere giderek mülakatlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Nijerya'da da adaylarla bir araya geldik." dedi.

Nijerya'da başvuruların geçen yıla kıyasla iki kat arttığına dikkati çeken Uslu, bu yıl yaklaşık bin öğrencinin burs programına başvurduğunu, ancak bunlardan 120'sinin mülakata çağrıldığını aktardı.

Uslu, mülakat sürecinin ardından 20 ila 30 öğrencinin kriterlere göre seçileceğini, nihai değerlendirmenin Ankara'daki genel merkez tarafından yapılarak kabul sürecinin tamamlanacağını kaydetti.

Programdan mezun olan öğrencilerin yalnızca ilahiyat alanında değil, diplomasi, tıp ve mühendislik gibi farklı alanlarda da önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Uslu, Türkiye'de ihtiyaç duyulan alanlarda mezunlara öncelik tanındığını, bazı öğrencilerin ise Türkiye'de kalarak iş hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Seçme sürecinde adaylara görsel yetenek odaklı bir IQ testi uygulandığını belirten Uslu, bu sınavda herhangi bir yazılı ifade bulunmadığını, tamamen görsel analiz becerilerinin ölçüldüğünü ve yüksek performans gösteren adayların avantaj elde ettiğini söyledi.