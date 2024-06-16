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Nijerya ve Kamerun'da Kurban Bayramı Coşkusu

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Kamerun'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Nijeryalı Müslümanlar bayram namazını kılarak sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu. Kamerun'da ise şiddetli yağış nedeniyle bayram namazı geç saatlerde eda edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Kamerun'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Başkent Abuja'da sabah erken saatlerde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Nijeryalı Müslümanlar, bayramlıklarıyla sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Açık alanda eda edilmesi planlanan bayram namazı, bu yıl yağmur nedeniyle kapalı alanda kılındı. Namazın ardından ülkenin güvenliği, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Namaz sonrasında çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Kamerun

Kamerun'un başkenti Yaounde'de kentin en büyük camilerinden Yaounde Merkez Camisi'nde sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bayram namazı geç eda edildi.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar, namazı avluda ve bahçede, bazıları ise yollarda kıldı.

Bazı aileler, cami önlerinde bekleyen fotoğrafçılara bayram fotoğrafları çektirdi.

Bayram namazı sonrası cami önünde bayramlaşma merasimi düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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