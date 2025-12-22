Nijerya: ABD ile yaşanan diplomatik gerginlik büyük ölçüde çözüldü

Nijerya hükümeti, ABD ile son dönemde yaşanan ve Başkan Donald Trump'ın ülkede Hristiyanlara yönelik "toplu katliamlar" iddiasıyla askeri müdahale tehdidinde bulunmasına yol açan diplomatik gerginliğin büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi.

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, başkent Abuja'da düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, söz konusu diplomatik krizin karşılıklı saygıya dayalı ve kararlı temaslar yoluyla aşıldığını belirtti.

İdris, "ABD ile yaşanan son diplomatik sürtüşme, güçlü ve saygılı bir diplomatik angajman sayesinde büyük ölçüde çözüme kavuşmuş, Nijerya ile ABD arasındaki ortaklık daha da güçlenmiştir." dedi.

Nijerya'nın 2025 yılında karmaşık uluslararası diplomatik süreçleri olgunluk ve ilkesel bir duruşla yönettiğini vurgulayan İdris, iki ülke arasında sağlık alanında önemli işbirliği anlaşmalarına imza atıldığını hatırlattı.

İdris, Nijerya ile ABD hükümetleri arasında beş yıllık ve toplam 5,1 milyar dolarlık sağlık işbirliği mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Bu anlaşma kapsamında ABD 2,1 milyar dolar hibe sağlayacak, Nijerya ise 3 milyar dolar katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

"Nijerya-ABD ilişkilerinin son yanlış anlaşılmalar nedeniyle zayıfladığını düşünenler, bugün bağların eskisinden daha güçlü olduğunu açıkça görebilir." diyen İdris, ülkesinin artık küresel arenada kenarda duran değil, ulusal çıkarlarını savunan ve stratejik ortaklıklar kuran bir aktör olduğunu vurguladı.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları ve tepkiler

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.