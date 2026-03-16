Nijerya'da bir haftada 30 silahlı çete üyesi öldürüldü
Nijerya ordusu, bir haftalık operasyonlarda silahlı çete üyelerine yönelik düzenlediği çeşitli müdahaleler sonucunda 30 kişiyi etkisiz hale getirdi. Savunma Medya Operasyonları Direktörü, ayrıca birçok çete üyesinin de yaralandığını bildirdi.
Nijerya ordusunun, çete üyelerine yönelik operasyonlarda bir haftada 30 kişi etkisiz hale getirildi.
Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, ordunun, bir haftada ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik çeşitli operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Onoja, operasyonlarda 30 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, onlarca çete üyesinin yaralandığını ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: AA / Adam Abu