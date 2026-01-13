Haberler

Nijerya ordusu, Kamerun açıklarında kaçırılan 18 düzensiz göçmeni kurtardı

Nijerya ordusu, Kamerun kara sularında deniz korsanları tarafından kaçırılan 18 düzensiz göçmeni, iki sürat teknesi ve bir ahşap tekne ile gerçekleştirilen operasyon sonrasında kurtardı. Olayda, korsanlarla askerler arasında çatışma yaşandı ve kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Nijerya ordusu, Kamerun kara sularında deniz korsanları tarafından kaçırılan teknede aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Yardımcı Direktörü Yemi Sokoya, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'dan Kamerun'a seyir halindeki düzensiz göçmen teknesinin Kamerun'a ait Kombo Balıkçı Limanı açıklarında silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu belirtti.

Sokoya, iki sürat teknesi ve bir ahşap tekne kullanan korsanlara ilişkin yardım çağrısı alınmasının ardından birliklerin derhal harekete geçtiğini kaydetti.

Birliklerin olay yerine intikal etmesiyle korsanlar ve askerler arasında çatışma çıktığını aktaran Sokoya, çatışma sırasında korsanlara ait sürat teknelerinden birinin alabora olduğu bilgisini paylaştı.

Sokoya, operasyonun ardından aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 18 düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirterek, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahalarından olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel





