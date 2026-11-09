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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganların ateşe verdiği evde 12 kişi öldü

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganların Maradun bölgesindeki bir köyde evi ateşe vermesi sonucu aynı aileden 12 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor; olayda 7 kişi kaçırıldı ve saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde saldırganların bir evi ateşe vermesi sonucu aynı aileden 12 kişi yaşamını yitirdi.

Maradun Yerel Yönetimi Başkanı Sanusi Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde bir köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, evde bulunanlardan kapıyı açmalarını isteyen saldırganların, taleplerinin reddedilmesi üzerine evi ateşe verdiklerini kaydetti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, aynı aileden 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Dosara, olayda 7 kişinin kaçırıldığını belirtti.

Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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