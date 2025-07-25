Nijerya'nın Plateau Eyaletinde Silahlı Saldırılar: 14 Ölü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda bir polis de dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Bölgede Fulani kabilesi ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Plateau eyaletine bağlı Bokkos bölgesinde iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda aralarında bir polisin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bokkos Toplum Barış Gözlemcileri Başkanı Kefas Mallai, yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin eyaletteki polise haber verdiklerini belirtti.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak, eyalette 16 Temmuz'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 27 çiftçi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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