Nijerya'da difteri: Plateau eyaletinde okullar kapatıldı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde difteri vakalarının yayılması üzerine tüm devlet ve özel ilkokul ile ortaokulların kapatılmasına karar verildi.

Plateau Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Lohya Ramnap, yaptığı açıklamada, Vali Caleb Manaseh Mutfwang'ın eyalette difteri vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla okulların kapatılması talimatı verdiğini belirtti.

Ramnap, daha önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okulların da 7 Eylül'den itibaren kapatılacağını ve kararın ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte olacağını ifade etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerden karara uymalarını isteyen Ramnap, ebeveyn ve velilerden de öğrencilerin bu süreçte evde kalmasını sağlamalarını istedi.

Eyalette difteri nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

Plateau Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, eyalette 143 şüpheli difteri vakası kaydedildiğini, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Baamlong, 9 hastanın hastanede tedavi altında olduğunu belirtmişti.

Eyalette hastalıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Baamlong, difteri antitoksini temininde yaşanan sıkıntıların ve hastaların sağlık kuruluşlarına geç başvurmasının salgınla mücadelede önemli sorunlar oluşturduğunu kaydetmişti.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kayıtlara geçerken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: AA