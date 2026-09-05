Haberler

Nijerya'da difteri: Plateau eyaletinde okullar kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletinde difteri vakalarının yayılması üzerine tüm devlet ve özel ilkokul ile ortaokulların kapatılmasına karar verildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde difteri vakalarının yayılması üzerine tüm devlet ve özel ilkokul ile ortaokulların kapatılmasına karar verildi.

Plateau Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Lohya Ramnap, yaptığı açıklamada, Vali Caleb Manaseh Mutfwang'ın eyalette difteri vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla okulların kapatılması talimatı verdiğini belirtti.

Ramnap, daha önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okulların da 7 Eylül'den itibaren kapatılacağını ve kararın ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte olacağını ifade etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerden karara uymalarını isteyen Ramnap, ebeveyn ve velilerden de öğrencilerin bu süreçte evde kalmasını sağlamalarını istedi.

Eyalette difteri nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

Plateau Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, eyalette 143 şüpheli difteri vakası kaydedildiğini, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

Baamlong, 9 hastanın hastanede tedavi altında olduğunu belirtmişti.

Eyalette hastalıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Baamlong, difteri antitoksini temininde yaşanan sıkıntıların ve hastaların sağlık kuruluşlarına geç başvurmasının salgınla mücadelede önemli sorunlar oluşturduğunu kaydetmişti.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kayıtlara geçerken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Derbi bitti Kerem patladı: Mide bulandırıyor
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar