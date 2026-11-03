Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda 14 öğrenci ve bir öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda 14 öğrenci ve bir öğretmen kaçırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Niger eyaletinde tarlada çalışan medrese öğrencilerine yönelik silahlı saldırıda 14 öğrenci ve bir öğretmen kaçırıldı. Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun kurtarma operasyonunun sürdüğünü belirtirken, ulusal basın yaklaşık 50 öğrencinin kaçırıldığını öne sürdü.
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 medrese öğrencisi ve bir öğretmen kaçırıldı.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Tungan-Bako köyünde tarlada çalışan medrese öğrencilerinin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Abiodun, saldırıda 14 medrese??????? öğrencisi ve bir öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.
Kaçırılan kişilerin kurtarılması için ortak güvenlik operasyonunun sürdüğünü ifade eden Abiodun, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.
Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda yaklaşık 50 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Ülkede, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.