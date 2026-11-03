Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda 14 öğrenci ve bir öğretmen kaçırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletinde tarlada çalışan medrese öğrencilerine yönelik silahlı saldırıda 14 öğrenci ve bir öğretmen kaçırıldı. Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun kurtarma operasyonunun sürdüğünü belirtirken, ulusal basın yaklaşık 50 öğrencinin kaçırıldığını öne sürdü.

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 medrese öğrencisi ve bir öğretmen kaçırıldı.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Tungan-Bako köyünde tarlada çalışan medrese öğrencilerinin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Abiodun, saldırıda 14 medrese??????? öğrencisi ve bir öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.

Kaçırılan kişilerin kurtarılması için ortak güvenlik operasyonunun sürdüğünü ifade eden Abiodun, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda yaklaşık 50 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Ülkede, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
Galatasaray U19, iki kez öne geçtiği maçta Stuttgart'ı yenemedi

Günün ilk maçında goller yağmur gibi geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

Kuyumcular da işin içinde! 100 gözaltı var, 1 milyara el konuldu
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü