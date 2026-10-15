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Nijerya'nın Niger eyaletinde çete saldırısında 5 kişi öldü, 18 kişi kaçırıldı

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Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi kaçırıldı. Saldırıda çok sayıda ev kundaklandı, gıda ürünleri gasbedildi; yetkililer kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Kigbere ve Kokani bölgelerinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kaçırıldı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, çete üyeleri bölge halkının gıda ürünlerini gasbetti.

Bölge yetkilileri, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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