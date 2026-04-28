Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.
Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Sadiq-Aliyu, saldırıda 11 köylünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq-Aliyu, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Nijerya'da uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırılar düzenliyor.