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Boko Haram Krizinde 57 İlkokul Kapandı

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Nijerya’nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırıları nedeniyle 113 ilkokuldan 57’si faaliyet dışı kaldı. Haziran’daki saldırıda yaklaşık 80 öğrenci hâlâ rehin. Örgüt, 2009’dan beri on binlerce kişinin ölümüne yol açtı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yaşanan güvenlik krizinin 57 ilkokulun faaliyet dışı kalmasına neden olduğu bildirildi.

Borno eyaletinin Askira-Uba Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki yerel eğitim yetkilisi Askira Fasuma, bölgedeki güvenlik ve eğitim sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Fasuma, bölgede bulunan 113 ilkokuldan yalnızca 56'sının faaliyet gösterdiğini, güvenlik sorunları nedeniyle 57 okulda eğitim verilemediğini kaydetti.

Güvenlik açısından riskli bulunan okulların kapatıldığına dikkati çeken Fasuma, haziran ayında Boko Haram'ın düzenlediği saldırının ardından yaklaşık 80 öğrencinin halen örgüt tarafından rehin tutulduğunu belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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