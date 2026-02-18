Nijerya'nın kuzeybatısında tahıl ticaretinin kalbi: Argungu pazarı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde yer alan Argungu ilçesinde kurulan tahıl pazarı, bölgesel tarım ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Argungu pazarı, özellikle hasat dönemlerinde üreticiler ile tüccarlara ev sahipliği yapıyor.

Mısır, darı, sorgum ve pirinç ticaretinin yoğun olarak yapıldığı pazar, hem yerel üreticileri hem de çevre eyaletlerden gelen tüccarları buluşturuyor.

Bölge çiftçilerinin önemli bir bölümü, ürünlerini aracı kullanmadan doğrudan bu pazarda pazarlıyor.

Tüccarlar, Argungu'nun konumu sayesinde pazarın sınır ötesi ticarette de stratejik bir rol üstlendiğini belirtiyor.

Özellikle Nijer, Kamerun, Çad, Togo, Benin ve Gana'dan gelen alıcıların düzenli olarak pazara uğradığı ifade ediliyor.

"Kuzey eyaletlerinden tüccarlar geliyor"

Argungu tahıl pazarında uzun yıllardır ticaret yapan Mukhtar Garba, AA muhabirine, pazarın bölge ekonomisindeki yerini anlattı.

Garba, "Argungu tahıl pazarındayız. Burada mısır, darı, fasulye, yer fıstığı, pirinç ve daha birçok ürünü satıyoruz. Cuma günü ana pazar günümüzdür. O gün çok büyük bir hareketlilik yaşanır." dedi.

Pazarın yalnızca yerel ticaretle sınırlı olmadığını vurgulayan Garba, "Kuzey eyaletlerinden çok sayıda tüccar ürünlerini getirir. Komşu ülkelerden alıcılar gelir, tahıl satın alıp kendi ülkelerine götürür. Argungu, bu bölge için bir ticaret kapısıdır." diye konuştu.

Garba, artan maliyetlere rağmen pazarın önemini koruduğunu belirterek, "Girdi fiyatları yükselse de burası hala en güvenilir satış noktalarından biri. Üretici ürününü doğrudan satabildiği için kazancını koruyabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel gıda arzına katkı

Garba, pazardaki ticaret hacminin yalnızca Kebbi eyaletini değil, çevre eyaletlerin gıda tedarik zincirini de etkilediğini söyledi.

Argungu pazarında oluşan fiyatların çevre bölgelerde referans olarak kabul edildiğini anlatan Garba, bu nedenle pazarın gıda arz güvenliği açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Garba, depolama alanlarının genişletilmesi, nakliye altyapısının güçlendirilmesi ve küçük ölçekli üreticilere finansman sağlanması halinde pazarın ticaret kapasitesinin daha da artacağını kaydetti.

Argungu tahıl pazarı, yerel üretimi bölgesel ticarete bağlayan yapısıyla, Nijerya'nın en önemli tarımsal ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.