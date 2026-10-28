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Nijerya, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının VHR ile ülkeye döndüğünü bildirdi

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Nijerya, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının Nijerya hükümeti ve BM IOM işbirliğiyle yürütülen VHR programı kapsamında ülkeye döndüğünü bildirdi. Dönenler arasında 26 çocuk ve 11 bebek bulunurken, bazılarının sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Nijerya, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında ülkeye döndüğünü bildirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Nijerya hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) işbirliğiyle yürütülen VHR programı kapsamında ülkeye getirildiği belirtildi.

Ülkelerine dönenler arasında 26 çocuk ve 11 bebeğin bulunduğu kaydedilen açıklamada, dönen kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, geri dönenlerin ülkeye varışlarının ardından göçmenlik işlemlerinin ve gerekli kayıt prosedürlerinin tamamlandığı, ilgili kurumların da bu kişilerin kendi topluluklarına dönüşlerini desteklemek üzere hazırlıklara başlarken kendilerine acil insani yardım sağladığı aktarıldı.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğiyle yürüttüğü VHR programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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