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Nijerya, Güney Afrika'dan 284 vatandaşını daha tahliye etti

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Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle gönüllü geri dönüş programı kapsamında 284 vatandaşını daha ülkeye getirdi. Toplam tahliye edilenlerin sayısı 1151'e yükseldi.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden gönüllü geri dönüş programı kapsamında 284 vatandaşını daha ülkeye getirdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye edilen 284 vatandaşı taşıyan uçağın Lagos kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tahliye operasyonunun, Güney Afrika'da güvenlik endişesi yaşayan Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla yürütülen hükümet destekli gönüllü geri dönüş programı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son tahliye uçuşuyla birlikte Güney Afrika'dan ülkeye getirilen Nijeryalıların sayısının 1151'e yükseldiği kaydedildi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için tahliye çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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