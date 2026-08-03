Nijerya'dan Gine-Bissau'ya 86 Asker

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 86 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gine-Bissau Barış Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamaya göre, "NIGCOY 5 ESSMGB" birliği, barış destek operasyonları için Gine-Bissau Misyonu'na 86 asker gönderdi.

Nijerya Ordu Harekat Başkanı Tümgeneral Mayirenso Saraso, askerlerden görevleri boyunca yüksek düzeyde profesyonellik, disiplin ve operasyonel yeterlilik sergilemelerini istedi.

Saraso, askerlerin Nijerya ordusuna ve ülkelerine "layık temsilciler" olmaları gerektiğini belirterek, askerlere görevlerini yerine getirirken ev sahibi ülkenin yasa ve geleneklerine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

"Konuşlandırma, Nijerya'nın bölgesel istikrara bağlılığını gösteriyor"

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Nijerya'nın bölgesel istikrara ve ECOWAS'ın barış destek faaliyetlerine bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

Nijerya'nın ECOWAS, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde uzun yıllardır barış gücü faaliyetlerine katkı sunduğu belirtilen açıklamada, son görevlendirmenin ülkenin Afrika'da çatışmaların önlenmesi, barışın tesisi ve çatışma sonrası istikrarın sağlanmasındaki stratejik rolünü yansıttığı vurgulandı.

Kaynak: AA