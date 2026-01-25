Haberler

Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, Yarın Türkiye'ye Geliyor

Güncelleme:
Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, iki ülke arasındaki ticaret, askeri işbirliği ve uluslararası konularda işbirliğinin artırılması hedeflerini içerecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Nijeryalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; Nijerya'nın Batı Afrika'da bölgesel istikrar, refah ve barışa yapıcı katkılar sunduğunu belirtmesi, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik, Türk firmalarını ilgilendiren hususlar dahil olmak üzere, atılabilecek adımlara değinmesi, askeri ve savunma sanayii alanlarında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer potansiyelin bulunduğuna dikkati çekmesi, terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizmesi, Gazze'deki ateşkesin korunması ve durumun iyileştirilmesi ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hakkında İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri olan Türkiye ve Nijerya arasındaki temasların sürdürülmesi gerektiğini belirtmesi, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı duyulmasına ilişkin Türkiye ve Nijerya arasındaki görüş birliğinin mühim olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

