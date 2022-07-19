Nijerya Devlet Başkanı, grevdeki akademisyenlerin sorunlarının çözülmesini istedi Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olması gerekçesiyle uzun süredir grev yapan akademisyenlerin sorunlarının 2 haftada çözülmesi talimatı verdi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olması gerekçesiyle uzun süredir grev yapan akademisyenlerin sorunlarının 2 haftada çözülmesi talimatı verdi. Buhari, başkent Abuja'daki konutunda, bakanların yanı sıra kurum ve daire başkanlarıyla bir araya geldi. Ülkedeki durum hakkında brifing alan Buhari, Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini verdi. Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

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