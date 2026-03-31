Haberler

Nijerya'da Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 29 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Yetkililer, bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Jos North Gençlik Lideri Samson Chiroma, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mart'ta Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan bazılarının yaşamını yitirmesi nedeniyle ölü sayısının 27'ye çıktığını kaydetti.

Chiroma, "Hala yas tutuyoruz. Ne yazık ki, barışsever bir halk olduğumuz için topluluğumuz bu acımasız saldırıya maruz kaldı. Hükümet, katilleri adalete teslim etmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Silahlı çete üyeleri, 29 Mart'ta akşam saatlerde Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde silahlı saldırı düzenlemişti.

Eyalet hükümeti, saldırı nedeniyle bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

